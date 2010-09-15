В СБУ розказали, що історик Руслан Забілий отримує у них зарплату

В Службі безпеці України називають “абсурдними” заяви про несанкціонований обшук в музеї «Тюрма на Лонцького» у Львові.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні СБУ “у зв’язку з поширенням у деяких ЗМІ некоректної оцінки заходів, що здійснює Служба безпеки України у сфері захисту державної таємниці”.

Зокрема, як підкреслюється в повідомленні, саме СБУ була ініціатором відкриття у колишній львівській в’язниці Меморіально-дослідницького комплексу пам’яті жертв окупаційних режимів.

До цього часу Музей перебуває на балансі СБУ, утримується за рахунок бюджету СБУ, його працівники, у тому числі його директор Руслан ЗАБІЛИЙ, отримують зарплату в СБУ, зазначається в повідомленні.

“Більше того, сама назва - Національний музей-меморіал жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького» Служби безпеки України – підкреслює зазначене вище”, - наголосили в СБУ.

Як пояснили у відомстві, 13-14 вересня у приміщеннях УСБУ у Львівській області, в яких розташовані структурні підрозділи Музею, у рамках розслідування кримінальної справу за фактом готування до розголошення співробітником СБУ відомостей, що становлять державну таємницю, було проведено огляд місця події. Стаття 190 Кримінально-процесуального кодексу України визначає право слідчого вилучати під час таких процесуальних дій матеріали, документи, предмети, які мають значення для провадження кримінальної справи.

“Отже, заяви про те, що СБУ «несанкціоновано» обшукала власне приміщення, звучать абсурдно.

Так само є абсурдними заяви про те, що унікальні матеріали зі свідченнями жертв політичних репресій, які знаходились у вилучених слідством комп’ютерах, начебто «будуть втрачені назавжди», - наголосили в СБУ.

Працівники Архіву СБУ, які включені до складу експертної групи, котра вивчає вилучені матеріали, є досвідченими науковцями з великим досвідом роботи з унікальними документами, які є безперечним надбанням нашої історії, зазначається в повідомленні.

Наразі проводиться відповідна експертиза, після чого всі вилучені матеріали будуть повернуті до музейного фонду львівського Меморіалу, запевнили в СБУ.

Крім того, підкресли у відомстві, незважаючи на відповідні процесуальні дії, робота Музею не зупинялась ні на хвилину. Усі бажаючі можуть відвідати його експозицію у визначений розкладом його роботи час.

“Наразі дії співробітника СБУ Р.ЗАБІЛОГО розглядаються виключно у кримінальній площині. Відбулося попередження спроби передачі третім особам співробітником СБУ документів, що є власністю держави і охороняються законами України”, - наполягають у спецслужбі, зазначивши при цьому, що “тривіальну ситуацію дехто намагається використати як штучний привід для неконструктивної критики української спецслужби і перевести її у політичну площину”.

В СБУ знову підкреслили, що кримінальну справу порушено не стосовно І.ЗАБІЛОГО, а за фактом дій.

Як повідомляв УНІАН, історика Р.ЗАБІЛОГО 8 вересня затримали в Києві працівники СБУ. Його звинуватили в тому, що він нібито хотів передати третім особам матеріали, що становлять державну таємницю. У Р.ЗАБІЛОГО вилучили персональний ноутбук та цифрові носії.

Також СБУ провела обшук у кабінетах працівників музею “Тюрма на Лонцького” у Львові, де вилучила два ноутбуки, один жорсткий диск, паперові копії історичних документів, а також відео-свідчення дисидентів, записані дослідниками протягом 2009-2010 років.