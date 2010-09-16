Литвин сьогодні їде до Австрії

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН 16-17 вересня відвідає з офіційним візитом Австрійську Республіку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, відповідно до програми візиту, передбачені зустрічі голови Верховної Ради України з Федеральним Президентом Австрії Хайнцем ФІШЕРОМ, з Президентом Національної ради Австрії Барбарою ПРАММЕР, з президентом Федеральної ради Австрії Мартіном ПРАЙНЕДЕРОМ, а також з членами австрійсько-української групи з міжпарламентських зв’язків та Комітету у закордонних справах Національної Ради Австрії.