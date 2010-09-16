Янукович простежить за звільненням і призначенням суддів КС

Сьогодні Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ буде присутній на Х позачерговому З’їзді суддів України.

Про це УНІАН повідомили в Адміністрації Президента.

З’їзд розпочне роботу об 11.00 у приміщенні Апеляційного суду міста Києва.

Як ідеться у повідомленні Апеляційного суду Києва, порядком денним позачергового З’їзду суддів заплановано розгляд питання щодо звільнення і призначення суддів Конституційного Суду України, за яким доповідатиме голова Апеляційного суду Києва Антон ЧЕРНУШЕНКО.

Також на розгляд з’їзду попередньо внесені такі питання: про стан здійснення судочинства у державі (доповідач - голова Верховного Суду України Василь ОНОПЕНКО); звіт Ради суддів України про виконання завдань суддівського самоврядування щодо забезпечення незалежності судів і суддів (доповідач - голова Ради суддів України Петро ПИЛИПЧУК); інформація голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про її діяльність (доповідач - голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів Віталій БОЙКО); інформація голови Державної судової адміністрації України про стан фінансування та організаційне забезпечення діяльності судів (доповідач - голова Державної судової адміністрації Іван БАЛАКЛИЦЬКИЙ); обрання членів Ради суддів України; призначення членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України; припинення повноважень та призначення членів Вищої ради юстиції; затвердження положення про Раду суддів України; розгляд звернення конференції суддів загальних судів.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на джерело, замість суддів, які звільнилися з КС за власним бажанням, зокрема, пропонується призначити до Конституційного Суду голову Апеляційного суду міста Києва, лауреата Державної премії в галузі архітектури А.ЧЕРНУШЕНКА.

Крім того, за інформацією ЗМІ, на посади членів КС пропонуються: суддя Апеляційного суду Луганської області Михайло ЗАПОРОЖЕЦЬ та суддя Апеляційного суду Харківської області Михайло ГУЛЬТАЙ.

Конституційний Суд 9 вересня припинив повноваження суддів Івана ДОМБРОВСЬКОГО, Ярослави МАЧУЖАК і Анатолія ДІДКОВСЬКОГО, які написали заяви про звільнення за власним бажанням. Ще раніше, 2 вересня, КС ухвалив рішення про припинення повноважень судді В’ячеслава ДЖУНЯ.

Я.МАЧУЖАК вважає, що рішення про звільнення трьох суддів КС пов`язане з майбутнім розглядом питання про конституційність політреформи 2004 року. Відповідаючи на запитання, чи здійснювався на неї тиск з боку Адміністрації Президента або парламенту з метою написання заяви про відставку, Я.МАЧУЖАК сказала: «Я не можу сказати, що на мене в цій ситуації хтось тиснув. Застосували більш витончені методи, які примусили мене написати заяву».