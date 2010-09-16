Де жити найдорожче: Київ - на 58-ому місці

У рейтингу "дорогого життя" Київ - на 58-ому місці.

Такі дані щорічного дослідження Prices and Earnings за 2010 рік, що проводиться швейцарським банком UBS. Експерти враховували ціни, зарплати, купівельну здатність населення і річне коливання курсів долара і євро. В порівнянні з минулим роком, ми піднялися на одну позицію — були на 59-м місці, пише "Сегодня". Дешевша за нас Братислава (59 місце), Таллінн (61-е), Софія (66-е) і індійське місто Мумбаї, яке замикає список з 73 мегаполісів. Столиця Білорусі, наприклад, взагалі не фігурує в цьому рейтингу, значить, тут дешевше навіть, ніж в індійських містах.

Можливо, нас порадує те, що дорожче київського життя в Москві (44-е), Ризі (57-е), Пекіні (56-е) і Варшаві (52-е). А лідери рейтингу — Осло (1-е місце), Цюріх (2-е) і Женева (3-е), хоча тут зафіксовані і найвищі зарплати. А ось Київ по заробітках взагалі в кінці списку — на 66-м місці, що співставно із заробітками в столиці Єгипту, яка на 67-му місці. Менше всього заробляють в Мумбаї.