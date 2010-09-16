Тимошенко в Брюсселі почула те, що для неї було важливо

Голова партії “Батьківщина” Юлія ТИМОШЕНКО побачила готовність Європи захищати демократичні цінності в Україні.

Про це вона заявила власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі пізно ввечері 15 вересня після саміту Європейської народної партії (ЄНП).

“Україна знаходиться у полі найвищої уваги ЄС. Це важливо було мені сьогодні почути. По-друге, лідери ЄС усвідомлюють, які проблеми є в Україні і з демократією, і зі свободою слова, і з чесністю виборів, і з правами людей, і з повною руйнацією системи правосуддя”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що лідери ЄНП адекватно оцінюють ситуацію в Україні і будуть захищати демократичні цінності, оскільки Україна є не тільки членом Радм Європи, але й бере участь у програмі “Східне партнерство” Європейського Союзу, а також намагається отримати від Євросоюзу перспективу членства.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, резолюція Політичної асамблеї ЄНП, яка, по суті, була підтримана учасниками саміту, дросить чітко й адекватно оцінює ситуацію в Україні і всі кроки влади щодо згортання демократії.

“Підтримка цієї резолюції говорить про те, що Україна не залишається самотньою у цей важкий період свого історичного життя, коли нам знову потрібно боротися за незалежність, коли нам знову потрібно боротися за демократію, коли нам знову потрібно боротися за збереження свободи слова”, - сказала голова партії “Батьківщина”.

“Я від’їжджаю із саміту з оптимізмом, тому що вірю, що ті цінності, які сповідує Європа, будуть так само Європою захищені і в Україні”, - додала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня Політична асамблея ЄНП схвалила резолюцію, у якій висловила стурбованість згортанням свободи слова, використанням правосуддя у політичних силах, а також засудила втручання Держави Україна у справи партії “Батьківщина”. У документі ЄНП також висловила підтримку українським партіям, що мають статус спостерігачів при ЄНП - “Батьківщині”, Народному Руху України і “Нашій Україні”, та закликала Президента України та владу припинити антидемократичні дії.

ЄНП є найбільшою і найбільш впливовою європейською правоцентристською партією, яка об’єднує 73 партії з 39 країн.

До ЄНП також належать Президент Єврокомісії, Президент Європейської Ради, Президент Європарламенту, 15 голів держав та урядів країн-членів Євросоюзу і 6 голів держав та урядів країн, що не є членами ЄС.