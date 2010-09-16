Генсекретар ЄНП - про ситуацію в Україні: ми дуже-дуже стурбовані

Генеральний секретар Європейської народної партії (ЄНП) Антоніо ЛОПЕС-ІСТУРІЗ заявляє про стурбованість політичною ситуацією в Україні.

Про це він сказав власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі ввечері 15 вересня на саміті ЄНП після зустрічі з головою партії “Батьківщина” Юлією ТИМОШЕНКО.

“Протягом останніх тижнів ми дуже уважно вивчали ситуацію в Україні, і ми виявили, що ми дуже-дуже стурбовані тим, що немає 100% свободи преси, свободи висловлювання у країні. Ми бачимо еволюцію, яка непокоїть нас дуже сильно, з цим новим урядом, а також щодо створення паралельних структур партії (“Батьківщина” – УНІАН), що також, звичайно, ми з боку ЄНП засуджуємо”, - сказав А.ЛОПЕС-ІСТУРІЗ.

Він зазначив, що усі ці процеси змусили ЄНП розробити резолюцію, яка була схвалена 13 вересня Політичною асамблеєю партії, що складається з представників усіх партій-членів ЄНП.

“Ми будемо пильно стежити за поточним політичним розвитком у країні. Наша родина завжди на боці свободи, абсолютної свободи слова, свободи преси”, - сказав А.ЛОПЕС-ІСТУРІЗ.

Він також висловив стурбованість затриманням в аеропорту “Бориспіль” київського представника Фонду Конрада Аденауера Ніко ЛАНГЕ.

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня Політична асамблея ЄНП схвалила резолюцію, у якій висловила стурбованість згортанням свободи слова, використанням правосуддя у політичних силах, а також засудила втручання держави Україна у справи партії “Батьківщина”.

У документі ЄНП також висловила підтримку українським партіям, що мають статус спостерігачів при ЄНП - “Батьківщині”, Народному Руху України та “Нашій Україні” і закликала Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та владу припинити антидемократичні дії.