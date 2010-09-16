Після засідання Центрвиборчкому БЮТ зробив висновок, що виборів не буде

Центральна виборча комісія “спаплюжила” місцеві вибори, включивши до складу тервиборчкомів кандидатів від осередків партії «Батьківщина», які “були захоплені владою рейдерським способом”.

Про це заявив член фракції «БЮТ-Батьківщина», юрист Сергій ВЛАСЕНКО, повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ.

«Згідно з цим рішенням фактично скасовані вибори, принаймні для громадян», - сказав він.

С.ВЛАСЕНКО відзначив, що засідання ЦВК 15 вересня по своїй брутальності було на другому місці після засідання у 2004 році.

«Сформовані списки членів ТВК дають змогу говорити, що виборів в Україні не буде взагалі», - підкреслив він.

«Тервиборчкоми сформовані таким чином, що у мене немає сумнівів щодо результатів місцевих виборів», - сказав БЮТівець.

Зокрема, за словами С.ВЛАСЕНКА, із 38 суб’єктів на Київщині 24 очолюють представники Партії регіонів, 6 - Народної партії, решта – залишки, віданні так званим опозиційним партіям, «частина з яких взагалі невідомо хто».

«Відбулося в тихий спосіб абсолютне спаплюження виборчого права», - наголосив він.

За словами С.ВЛАСЕНКА, в такий же спосіб ЦВК прийматиме рішення щодо кандидатів у депутати від «клонів» партії «Батьківщина».

С.ВЛАСЕНКО відзначив, що документи від начебто Київської обласної партійної організації «Батьківщини» були подані до ЦВК не уповноваженими особами, але ЦВК прийняла документи, незважаючи на неодноразові звернення партії «Батьківщина», проведення трьох конференцій, на яких було обрано нового голову Київської обласної «Батьківщини», а також незважаючи на те, що Володимир МАЙБОЖЕНКО двічі був виключений з партії.

«На все це було просто заплющено очі. Ви самі бачили, як відбувалось засідання ЦВК», - обурився С.ВЛАСЕНКО.

«Навіть голова ЦВК був змушений зазначити, що це дійство нагадувало фарс», - резюмував він.

Як повідомляв УНІАН, 15 вересня Центральна виборча комісія сформувала персональний склад територіальних виборчих комісій на вибори до органів місцевого самоврядування 31 жовтня.

Зокрема, до обласної ТВК на Київщині були затверджені кандидати, запропоновані Володимиром МАЙБОЖЕНКОМ від імені партії “ВО “Батьківщина”, однак В.МАЙБОЖЕНКО був виключений з цієї партії.