У ПР звинувачують даішників у подорожчанні картоплі

Упереджене ставлення працівників ДАІ до транспорту, що перевозить сільгосппродукцію, народний депутат Олександр Єфремов (ПР) вважає одним з чинників, що впливають на ціну цього товару. Про це він заявив на прес-конференції, передає «ОстроВ». За словами нардепа, він має у своєму розпорядженні інформацію, що кожен вантажний автомобіль, який везе на ринки або в магазини Луганської області картоплю, по дорозі зупиняють не менше 3-х разів і штрафують водія не менше, ніж на 500 грн., що впливає на ціну товару.

«Якщо так роблять працівники ДАІ, то совість у них є?», - заявив нардеп.

Він сказав, що керівники Луганської області спільно з республіканськими відомствами роблять все для того, щоб на територію регіону було завезено таку кількість картоплі, яка зробила б ціну на цей товар доступною для рядових споживачів.