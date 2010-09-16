Стан свободи слова в Україні журналісти оцінили у 4,3 бали

Журналісти вважають, що хоча формально цензури в Україні немає, реально вона існує.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала керівник фонду «Демократичні ініціативи» Ірина БЕКЕШКІНА, презентуючи на прес-конференції у Києві результати експертного опитування журналістів.

За її словами, сучасний стан свободи слова в Україні за десятибальною шкалою журналісти оцінили у 4,3 бали.

Вона зауважила, що це значно гірша оцінка, ніж була під час опитування журналістів у березні 2005 року. Тоді вони оцінили свободу слова у 7 балів, але все ж таки краще, ніж у березні 2004 року (2,4 бали). «Принаймні, якщо кажуть, що ми дійшли до кучмівського рівня, то це неправда», - додала І.БЕКЕШКІНА.

Згідно з опитуванням, головну відповідальність за здійснення цензури журналісти у першу чергу покладають на власників ЗМІ. Далі за рівнем «вини» йдуть: менеджмент ЗМІ, самоцензура журналістів, Президент України та його Адміністрація, місцеві органи влади, політичні сили, що входять у правлячу коаліцію, уряд і підпорядковані йому структури, у тому числі міліція, а також СБУ.

Опитування проводилось 8 - 15 вересня. Було опитано 29 журналістів, серед яких Вахтанг КІПІАНІ, Андрій КУЛІКОВ, Наталя ЛІГАЧОВА, Юрій ЛУКАНОВ, Юлія МОСТОВА, Роман СКРИПІН.