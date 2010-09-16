Янукович береться викорінити телефонне право у судах

12:00, 16 вересня 2010
Політика
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"Незважаючи на особистості"

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ обіцяє викорінити телефонне право у судах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Києві, виступаючи перед делегатами Х позачергового З`їзду суддів України.

«Практику телефонного права ми будемо рішуче викорінювати, незважаючи на особистості», - наголосив Президент.

 

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