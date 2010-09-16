Янукович погрожує каленим залізом

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ обіцяє карати «каленим залізом» всіх, хто спокуситься на власність українського народу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Києві, виступаючи перед делегатами Х позачергового з`їзду суддів.

«Я скажу так: каленим залізом, каленим залізом будемо вижигати, щоб всі ті знали, хто торкається руками до власності всього українського народу, будуть за це страждати і будуть покарані. Це буде так», - запевнив В.ЯНУКОВИЧ.