Посольство України у паризькому Ritz погуляло за гроші Стукальського (фото)

14 вересня 2010 року у найпрестижнішому готелі Парижа «Рітц» відбулося Державне прийняття з нагоди 19-ї річниці Незалежності України, організоване Посольством України у Французькій Республіці за підтримки компанії «Stroyinvest Group of Ukraine» в особі її власника Станіслава СТУКАЛЬСЬКОГО.

Про це УНІАН повідомила прес-аташе Посольства України у Франції Ольга СОБОЛЬ.

У переданому повідомленні зазначається, що під час прийняття Надзвичайний та Повноважний Посол України у Франції Олександр КУПЧИШИН прийняв привітання з національним святом України від представників дипкорпусу, акредитованих у Парижі, французьких високопосадовців, членів міжпарламентської групи дружби Національних Зборів Франції та Групи дружби «Франція-Україна» Сенату Республіки, представників ділових кіл країни, діячів культури та мистецтв, представників провідних французьких ЗМІ.

Україну зі святом прийшли привітати також французькі зірки: відомі кутюр’є Стефан РОЛЛАН і Жан-Клод ЖИТРУА, актриси Сара МАРШАЛЬ і Мері Марг ХЕЛЬГЕНБЕРГЕР, власник модної марки «Goyard» Ж.-М.СІНЬОЛЬ, представники відомих брендів Louis Vuitton, Valentino, Lanvin, La Prairie.

О.СОБОЛЬ повідомила, що на прийнятті також були присутні представники ділових і бізнесових кіл України: власниця фітнес-центру «Кодокан» Світлана СУРКІС (донька президента Федерації футболу України Григорія СУРКІСА і дружина С.СТУКАЛЬСЬКОГО – УНІАН), партнер групи «Ашан» в Україні Сергій ОСИПЕНКО, бізнесмени Олег ВЕЧЕРОВ та Віталій МУХАРОВСЬКИЙ.

Під час прийому, за словами прес-аташе, «гості мали нагоду оцінити експозицію ювелірних прикрас Тетяни КОНДРАТЮК, виконаних у стилі традиційних українських орнаментів».

Розважала гостей українська співачка Камалія, яка виконала Національний гімн України.

Згідно з повідомленням, «запрошені скуштували вишукані страви, приготовлені шеф-кухарем ресторану «Еспадон», відзначеного двома зірками «Michelin», а також традиційні страви української кухні».

Як повідомила О.СОБОЛЬ, під час прийняття демонструвався офіційний відео-ролик УЄФА про проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012 року в Україні та Польщі.

Гості відзначали зростаючий позитивний імідж України у Європі та висловлювали сподівання на подальший плідний розвиток українсько-французьких відносин у різних сферах.