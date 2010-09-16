Голова ВРЮ каже, що у нього пачка заяв від суддів про відставку
13:01, 16 вересня 2010Політика
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Колесніченко просить зупинитися
Голова Вищої Ради юстиції України Володимир КОЛЕСНІЧЕНКО закликає суддів не подавати заяви про відставку за власним бажанням.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи в Києві на Х позачерговому з’їзду суддів.
За словами В.КОЛЕСНІЧЕНКА, зараз у ВРЮ накопичилося дуже багато таких заяв. «А це люди, які пропрацювали 20 років і більше, це наш золотий фонд», - сказав він.
Водночас, звертаючись до голів судів, В.КОЛЕСНІЧЕНКО попросив їх орієнтувати своїх колег, щоб вони не робили таких кроків.
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