Одеському губернатору вдасться подолати зростання злочинності?

Заступник директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ вважає, що в Одесі – для подолання іміджу міста як кримінальної столиці – необхідно побудувати ефективну вертикаль влади, яка контролює ситуацію не стільки каральними методами, скільки профілактичними.

Про це йдеться в переданому агентству УНІАН коментарі О.ГОЛОБУЦЬКОГО щодо кримінальної активності в Одесі напередодні місцевих виборів.

«Погіршення криміногенної ситуації в Одесі пов`язане виключно з неефективною вертикаллю влади в місті. Причому йдеться не стільки про неефективність правоохоронної системи, скільки про економічні передумови розвитку злочинності. Високий рівень політичної корупції, залежність влади від бізнесу і навпаки, а також тіньові схеми розподілу комунальної власності і землі – це основні передумови зростання злочинності в Одесі», - вважає експерт.

На думку О.ГОЛОБУЦЬКОГО, єдиним ефективним методом боротьби з цим явищем може стати централізація влади, підвищення ступеня її відповідальності. «Саме такі методи роботи пропагує Одеський губернатор Едуард МАТВІЙЧУК, вдаючись часом до непопулярних, проте дієвих заходів боротьби з корупцією. Можна розраховувати, що після того, як за наслідками місцевих виборів у міськраді буде сформована дієва більшість, подібна централізація влади відбудеться не лише в рамках області, а й у рамках міста», - переконаний експерт.