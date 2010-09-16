Литвин побачив, що настрої змінюються: коаліція може стати більшою

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН не виключає можливості розширення коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції, відповідаючи на запитання щодо заяв деяких депутатів від НУ-НС щодо можливості входження цієї фракції до складу коаліції.

В.ЛИТВИН зазначив, що в нього відбуваються розмови «з лідерами неформальних груп у Верховній Раді». «В них є розуміння, що треба брати відповідальність всім за країну, але за умов, що буде збалансована політика – внутрішня і зовнішня, а головне, що буде виважений підхід в гуманітарній сфері», - сказав В.ЛИТВИН.

За його словами, «сьогодні настрої змінюються, що дозволяє говорити про можливість розширення коаліції».

«Я буду вітати будь-який природній процес у Верховній Раді без катаклізмів, який буде давати виключно результат», - наголосив В.ЛИТВИН.

В той же час, зазначив голова ВР, «я не хочу, щоб у нас внаслідок цього процесу з’явилися ображені, бо це позитиву в нашій роботі не додасть».