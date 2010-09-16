Наливайченко вимагає зупинити акти агресії проти українських істориків

«Влада має негайно зупинити акти агресії проти українських істориків, які відкривають українцям правду про минуле», - так Валентин Наливайченко прокоментував останні події навколо діяльності Меморіалу «Тюрма на Лонцького» та його співробітників.

Він переконаний, що парламент повинен зажадати від СБУ звіту у цій справі та провести на базі Комітету з питань національної безпеки і оборони відкриті громадські слухання, які дали б оцінку згаданим подіям.

«Немає виправдання злочинам проти людяності та репресіям, і українське законодавство чітко визначає, що такі злочини не можуть бути віднесені до державної таємниці», - наголосив Наливайченко. «Ми сприятимемо правовому захисту громадян, які через свої переконання стали жертвами переслідувань», - запевнив він.

Крім того, Наливайченко додав, що дуже важливо, аби роботу з донесення історичної правди до українців було продовжено.

Як відомо, за попереднього керівництва СБУ розсекретила всі справи з 1917 по 1991 рік, що стосувались злочинів проти людини, які були у розпорядженні СБУ, а до того - КГБ. Також було відкрито у кожній області інформаційно-довідкові зали з комп`ютерами, де всі ці розсекречені документи переводились у цифровий формат і ставали доступні громадськості.

Меморіал «Тюрма на Лонцького» було також відкрито в рамках робіт, спрямованих на відродження національної пам’яті, які проводила свого часу СБУ. Ця тюрма, в якій створено музей, стала символом свавілля тоталітарних режимів та незламності українського визвольного руху.