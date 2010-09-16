Литвин каже, що останні десять років його життя «фактично викреслено»

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що розслідування підтвердило його непричетність до справи про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції в Обухові Київської області.

В.ЛИТВИН зазначив: «Розслідування підтвердило мою непричетність до цієї справи, не дивлячись на те, які зусилля чинилися, чиняться і будуть чинитися, щоб зробити мене ледь не головним винуватцем».

Він підкреслив: «Я не відчуваю радості від того, що відбувається, бо я свідомий того, що треба встановити істину, а для того, щоб встановити остаточно вичерпну істину, треба вийти за межі країни, що зробити дуже важко, а можливо, навіть і неможливо».

Як наголосив В.ЛИТВИН. необхідно дати відповідь «на дуже важливе питання: хто організував прослуховування кабінету глави держави, хто стояв за цим».

За його словами, після цього можна буде дати відповіді і на інші питання: “хто займався монтажем, хто займався прослуховуванням і хто після того розробляв наступні сценарії і комбінації”.

В.ЛИТВИН наголосив: «Я також розумію і те, що ці люди дуже впливові, у тому числі, очевидно, і в Україні, і які в ці дні і в наступні дні будуть активізувати свою діяльність у тому плані, щоб позбавити можливості відволікти будь-які переключення уваги на них».

Як сказав голова ВР, він відчуває «скоординованість цієї роботи». За його словами, уже зараз «знову починаються запити, розмови, виступи. Вони смикають за ниточки своїх маріонеток, які відповідним чином діють, але рано чи пізно все таємне стане очевидним».

Коментуючи слова одного із журналістів щодо некомфортності для нього запитань про справу Гонгадзе, В.ЛИТВИН зазначив, що не відчуває дискомфорту, “але те, що 10 років життя фактично викреслено мого, то це тільки я знаю, особливо, коли ти не знаєш, за що”.