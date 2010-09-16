Губернатор: Cумщина на вищому рівні організує автопробіг президентів

На Сумщині на найвищому рівні організують автопробіг Президентів України та Росії Віктора ЯНУКОВИЧА та Дмитра МЕДВЕДЄВА територією області.

У цьому запевнив ІМК губернатор Сумської області Юрій ЧМИРЬ.

За його словами, область дуже відповідально готується до візиту, і вже тепер ураховані всі нюанси.

"Віктор ЯНУКОВИЧ та Дмитро МЕДВЕДЄВ за кермом автомобілів візьмуть участь в автопробігу по території України та Росії. З нашої сторони все буде організоване на найвищому рівні, тож ми впевнені, що учасники автопробігу залишаться задоволеними", - зазначив Ю.ЧМИРЬ.

Як повідомили в свою чергу у Сумській ОДА, днями губернатор Ю.ЧМИРЬ провів виїзну робочу нараду у Глухівському районі (Сумська область) з питань підготовки та проведення спільного українсько-російського автопробігу територією області. На нараді розглянуто стан виконання робочого плану підготовки візиту глав держав.

Губернатор Сумщини у коментарі агентству наголосив: "Такі заходи сприяють зміцненню дружніх торгово-економічних відносин між народами. Головним для жителів сусідніх областей стане обговорення спрощених процедур перетину кордону. Насамперед, це торкнеться тих людей, які живуть на прикордонних територіях та мають рідних у сусідній країні. Важливо, що обговорення пройде безпосередньо поблизу кордону".

Як повідомлялося, у рамках спільного українсько-російського автопробігу, присвяченого сторіччю першого автопробігу Санкт-Петербург - Київ, 17 вересня цього року у Глухові відбудеться зустріч Президентів України і РФ В.ЯНУКОВИЧА та Д.МЕДВЕДЄВА.

У ході візиту глави держав відвідають Трьох-Анастасіївський собор, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, покладуть квіти до меморіалу загиблим воїнам.