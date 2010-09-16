ПАРЄ посилить тривожний сигнал Януковичу

Парламентська Асамблея Ради Європи закличе Україну не допустити згортання демократії.

Про це сьогодні під час прес-конференції заявив заступник голови партії «Батьківщина», колишній віце-прем‘єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ, повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ.

«Під час саміту Європейської народної партії у Брюсселі обговорювалося, що наступним кроком, що має посилити сигнал (Резолюція ЄНП щодо України), який послали керівництву України, зокрема, особисто Президенту Віктору ЯНУКОВИЧУ, щодо неприпустимості згортання демократичних процесів в Україні, має стати Парламентська Асамблея Ради Європи, сесія якої запланована на початок жовтня цього року, та в порядку денному якої буде доповідь Моніторингового Комітету ПАРЄ щодо стану демократії в Україні», - сказав він.

«Політична група ЄНП в ПАРЄ, як про це заявив її керівник Люк ВОЛОНТЕ, підтримає внесення в остаточний варіант резолюції ПАРЄ щодо України більшості із формулювань, які містяться в Резолюції Політичної асамблеї ЄНП, схваленої самітом ЄНП», - зазначив Г.НЕМИРЯ.

Він наголосив, що лідери ЄС дійсно стурбовані ситуацією в Україні. «Не можна будувати фундамент європейської перспективи України без її наріжних каменів: демократії, свободи слова, прав опозиції, незалежного і справедливого судочинство», - резюмував Г.НЕМИРЯ.