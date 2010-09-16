Звільнений суддя КС побажав колегам ненависті сильних світу цього

Звільнений сьогодні делегатами з`їзду суддів України з посади судді Конституційного Суду В’ячеслав ДЖУНЬ не планує в подальшому залишатися в судовій системі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в інтерв’ю журналістам, коментуючи своє звільнення.

На запитання, які подальші плани, зокрема, чи залишиться він в судовій системі, В.ДЖУНЬ сказав: «Ні, ні – двічі в одну річку не заходять».

Разом з тим на запитання, чи здійснював хтось тиск на звільнених чотирьох суддів КС в плані того, щоб вони написали відповідні заяви про звільнення, В.ДЖУНЬ відповів: «Я хочу залишити це, так би мовити, покритим пеленою секретності. Я не хочу коментувати».

З приводу того, щоб він хотів побажати новообраним суддям КС, В.ДЖУНЬ сказав: «Ви знаєте, якось мене запитали, яка, ви вважаєте, вища нагорода для судді? Ви знаєте, що я відповів? Ненависть сильних світу цього. Ось саме їм побажаю в нагороду».

В той же час екс-суддя КСУ зазначив, що йому важко відповісти, наскільки законними зараз будуть рішення КС. «Я не можу сказати. Тут кожен відповідає за себе. А як казав один біблійний мудрець, кожному воздасться за справами його», - сказав В.ДЖУНЬ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ж делегати з`їзду звільнили з посад суддів КС також Івана ДОМБРОВСЬКОГО, Ярославу МАЧУЖАК та Анатолій ДІДКІВСЬКОГО.