На прес-конференцію Немирі за вказівкою влади не пустили журналістів?
Партія заявляє про інформаційну блокаду
Партія «Батьківщина» заявляє про інформаційну блокаду, яка посилено розгортається адміністрацією Президента Віктора ЯНУКОВИЧА довкола цієї політичної сили.
Про це йдеться у переданій УНІАН заяві партії.
Свідченням цього, за словами авторів заяви, є сьогоднішня прес-конференція заступника голови партії «Батьківщина», екс-віце-прем’єр-міністра Григорія НЕМИРІ, на яку за вказівкою влади не було допущено журналістів провідних телеканалів, про що прес-службі телефоном повідомили самі телевізійники.
При цьому в “Батьківщині” констатують, що це вже далеко не перший факт створення перешкод адміністрацією Президента для участі журналістів у заходах, які проводить партія.
Сьогоднішня прес-конференція Г.НЕМИРІ, зазначається в заяві, була присвячена візиту Юлії ТИМОШЕНКО на саміт Європейської народної партії, яка об’єднує провідних лідерів демократичних країн континенту.
“У будь-якій європейській країні поїздка лідера опозиції на міжнародну подію такого масштабу має великий суспільний резонанс і значення, оскільки впливає на імідж та репутацію країни. Однак влада продовжує ховати від людей справжню реакцію Європи на згортання демократичних процесів в Україні”, - наголосили в “Батьківщині”.
Партія розцінює такі дії з встановлення інформаційної блокади довкола опозиції як чергове свідчення наступу на свободу слова і демократію, і вже найближчим часом політичне керівництво “Батьківщини” надасть відповідну інформацію міжнародним моніторинговим структурам, наголошується в заяві.