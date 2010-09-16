На прес-конференцію Немирі за вказівкою влади не пустили журналістів?

Партія «Батьківщина» заявляє про інформаційну блокаду, яка посилено розгортається адміністрацією Президента Віктора ЯНУКОВИЧА довкола цієї політичної сили.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві партії.

Свідченням цього, за словами авторів заяви, є сьогоднішня прес-конференція заступника голови партії «Батьківщина», екс-віце-прем’єр-міністра Григорія НЕМИРІ, на яку за вказівкою влади не було допущено журналістів провідних телеканалів, про що прес-службі телефоном повідомили самі телевізійники.

При цьому в “Батьківщині” констатують, що це вже далеко не перший факт створення перешкод адміністрацією Президента для участі журналістів у заходах, які проводить партія.

Сьогоднішня прес-конференція Г.НЕМИРІ, зазначається в заяві, була присвячена візиту Юлії ТИМОШЕНКО на саміт Європейської народної партії, яка об’єднує провідних лідерів демократичних країн континенту.

“У будь-якій європейській країні поїздка лідера опозиції на міжнародну подію такого масштабу має великий суспільний резонанс і значення, оскільки впливає на імідж та репутацію країни. Однак влада продовжує ховати від людей справжню реакцію Європи на згортання демократичних процесів в Україні”, - наголосили в “Батьківщині”.

Партія розцінює такі дії з встановлення інформаційної блокади довкола опозиції як чергове свідчення наступу на свободу слова і демократію, і вже найближчим часом політичне керівництво “Батьківщини” надасть відповідну інформацію міжнародним моніторинговим структурам, наголошується в заяві.