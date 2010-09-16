Полтавські підприємці надсилають локшину Азарову та Тігіпку

У Полтаві близько 2 тис. підприємців пікетували Полтавську обласну державну адміністрацію, протестуючи проти прийняття проекту нового Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, пікетники тримали в руках плакати «Обіцяли податкові канікули - дали відпустку без утримання» та інші.

За словами координатора напрямку «Підприємницька ініціатива: розвиток малого і середнього бізнесу» в Полтавській області Геннадія КОВАЛЕНКА, новий Податковий кодекс передбачає збільшення тиску на підприємців і посилення позиції фіскальних органів.

«Ми виступаємо проти нового Податкового кодексу, який уже намагалися прийняти. У п`ятницю цей документ у півтори тисячі сторінок, який ніхто з підприємців не читав, розглядатиметься в Кабміні, а 23 числа буде переданий до парламенту», - сказав Г.КОВАЛЕНКО.

Протестуючі прийняли резолюцію, яку направили Президенту Віктору ЯНУКОВИЧУ. У ній вони вимагають створити в кожній області робочі групи за участю представників громадськості та бізнесу; кожен розділ проекту Кодексу розглядати та обговорювати окремо; прописати в проекті Податкового кодексу відповідальність чиновників за незаконні дії і рішення; розробити механізм відшкодування збитків, заподіяних платникам податків такими рішеннями; відмінити регуляторні акти.

Наприкінці акції її учасники принесли миску з локшиною «Азаровська» і «Тігіпковська», потім розклали локшину по конвертах і готуються відправити конверти до столиці.