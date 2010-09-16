Королевська обурена приховуванням проекту Податкового кодексу

На завтра, 17 вересня, уряд оголосив про відкрите засідання Кабінету міністрів, на якому планується затвердити новий Податковий кодекс, остаточного тексту якого ніхто не бачив.

Про це заявила голова Комітету Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА в коментарі УНІАН.

На думку голови парламентського комітету, так зване «всенародне обговорення» проекту Податкового кодексу вже продемонструвало небажання чиновників почути голос бізнесу.

«Спочатку по всій країні пройшла імітація всенародного обговорення неіснуючого документа. Потім прем`єр-міністр з помпою провів презентацію цього «надсекретного кодексу», який так нікому і не показали, - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА. - Два тижні до нього вносили правки, і ось тепер уряд оголосив про відкрите засідання Кабінету міністрів, на якому планується затвердити новий Податковий кодекс. І знову остаточного тексту цього документа ніхто не бачив. Що ж ми обговорюватимемо?».

Голова Комітету ВР вважає, що в такому режимі розробляти «Конституцію для бізнесу», як називають Податковий кодекс, не можна. «Режим надсекретності, суперечлива інформація, яка просочується в суспільство від розробників, нескінченні коментарі політиків цього «фантомного» документа лише лякають підприємців своїми новаціями, - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА. – Складається враження, що Податковий кодекс хочуть затвердити, не читаючи, а потім приховуватимуть від підприємців».