Тимошенко заявляє про дзвінок з погрозами

Лідер БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО заявляє про дзвінок невідомої людини з погрозами.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі БЮТ.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, їй телефонував невідомий чоловік, який російською мовою наголосив, «що вона ще пожалкує про свою поїздку до Брюсселя та про Резолюцію, яку було ухвалено Асамблеєю Європейської народної партії».

«Щойно я отримала телефонний дзвінок від невідомого чоловіка, який російською мовою наголосив, що ніхто не дозволить мені безкарно принижувати Віктора Федоровича за кордоном. Ця людина заявила, що я буду довго згадувати поїздку до Брюсселю і жалкуватиму, що Європейська народна партія ухвалила Резолюцію на замовлення з жорсткою критикою ЯНУКОВИЧА. Він ще заявив, що я, цитую, «буду харкати кров‘ю», що розплатою за це буде арешт Олександра ТУРЧИНОВА і що це тільки початок”, - розповіла Ю.ТИМОШЕНКО.

Цей чоловік, за її словами, також порадив “наступного разу дуже сильно подумати перед тим, як щось подібне робити».

Ю.ТИМОШЕНКО також сказала, що погоджується з комуністом Леонідом ГРАЧЕМ, який нещодавно заявив про те, що «в Україні розпочався 37-й рік».