СКУ просить Януковича пояснити репресивні дії СБУ
Діаспора чекає відповіді до 27 вересня
Світовий Конгрес Українців (СКУ) просить Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА пояснити репресивні дії СБУ стосовно історика, директора Національного меморіалу “Тюрма на Лонцького” у Львові Руслана ЗАБІЛОГО.
Це випливає з “Листа Світового Конгресу Українців до Президента Віктора Януковича у справі директора Національного меморіалу “Тюрма на Лонцького” Руслана Забілого”, текст якого, датований 16-м вересня, має УНІАН.
Вищий координаційний орган українців діаспори, зокрема, згадуючи несанкціоноване затримання історика працівниками СБУ, вилучення його особистих речей і матеріалів досліджень, висловлює глибоке занепокоєння діями спецслужби.
“СКУ закликає Вас (Президента України – УНІАН) розглянути справу Руслана ЗАБІЛОГО та з’ясувати дії СБУ, які викликають велике занепокоєння в Україні та у діаспорі. З огляду на критичність цієї ситуації просимо відповісти на наш лист до 27 вересня 2010 року”, – йдеться у листі.
Як повідомляв УНІАН, директора меморіалу «Тюрма на Лонцького» Руслана ЗАБІЛОГО 8 вересня затримали у Києві працівники СБУ. Його звинуватили у тому, що він нібито хотів передати третім особам матеріали, що становлять державну таємницю. У Р.ЗАБІЛОГО вилучили персональний ноутбук та цифрові носії.
Також СБУ провела обшук у кабінетах працівників музею “Тюрма на Лонцького” у Львові, де вилучила два ноутбуки, один жорсткий диск, паперові копії історичних документів, а також відео-свідчення дисидентів, записані дослідниками протягом 2009-2010 років.
9 вересня СБУ розповсюдила повідомлення про порушення кримінальної справи за фактом готування до розголошення співробітником СБУ відомостей, що становлять державну таємницю.
Також у СБУ назвали абсурдними заяви про несанкціонований обшук в музеї «Тюрма на Лонцького». Зокрема, як підкреслюється в повідомленні, саме СБУ була ініціатором відкриття Меморіально-дослідницького комплексу пам’яті жертв окупаційних режимів. До цього часу музей перебуває на балансі СБУ, утримується за рахунок бюджету СБУ, його працівники, у тому числі його директор Р.ЗАБІЛИЙ, отримують зарплату в СБУ, зазначається у повідомленні. “Більше того, сама назва - Національний музей-меморіал жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького» Служби безпеки України – підкреслює зазначене вище”, - наголосили в СБУ.
Як пояснили у відомстві, 13-14 вересня у приміщеннях УСБУ у Львівській області, в яких розташовані структурні підрозділи музею, у рамках розслідування кримінальної справи за фактом готування до розголошення співробітником СБУ відомостей, що становлять державну таємницю, було проведено огляд місця події.
В СБУ підкреслили, що кримінальну справу порушено не стосовно Р.ЗАБІЛОГО, а за фактом дій.