Сенченко: Кабмін має підстави ховати свій Податковий кодекс

Опозиції так і не надали чергову редакцію Податкового кодексу, підготовленого урядом.

Про це заявив народний депутат з фракції “БЮТ-Батьківщина”, міністр фінансів опозиційного уряду Андрій СЕНЧЕНКО, повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ.

Зокрема, він нагадав, що на засіданні Кабміну будуть розглядати чергову редакцію Кодексу і опозицію також запрошено, однак він не бачить сенсу брати участі в цьому шоу.

«Якби нам надали документ на ознайомлення хоча б за кілька днів до його розгляду, розмова могла б бути предметною, а брати участь в обговоренні без докладного з ним ознайомлення - безглуздо», - зазначив міністр фінансів опозиційного уряду.

«Ми готові до розгляду Кодексу, і якщо там буде щось позитивне, ми неодмінно це підтримаємо, а якщо буде те саме податкове безглуздя, яке вже двічі презентували, то нічого, крім жорсткої критики, коаліціянти не отримають», - сказав А.СЕНЧЕНКО.

При цьому він зазначив, що за інформацією, яку вдалось отримати із розмови з колегами з Міністерства фінансів та депутатами «регіоналами», проект Податкового кодексу практично не змінився.

А.СЕНЧЕНКО підкреслив, що, як і у попередніх редакціях, головний пріоритет для авторів Кодексу - це узаконення абсолютної свободи дій податкової служби, її право карати й милувати на свій розсуд.

«Беззаконня податківців та лояльність до власних бізнес-структур є основними ідеями, які однозначно закладаються у будь-яку редакцію кодексу», - додав він.

«Урядовці, маніпулюючи красивими гаслами, намагаються обдурити людей, кажуть, що цей документ не збирається знищувати малий та середній бізнес. Однак він навпаки, направлений саме на збільшення податкового тиску на них», - наголосив А.СЕНЧЕНКО.