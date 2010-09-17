Кравченко не мав особистих причин "замовляти" Гонгадзе

Народний депутат України (фракція НУ-НС), голова комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки й оборони Анатолій ГРИЦЕНКО не вірить висновкам прокуратури у “справі Гонгадзе” і вважає цю справу незавершеною.

Про це він заявив у ексклюзивному інтерв’ю УНІАН.

“У покійного міністра МВС Юрія Кравченка не було жодних мотивів особисто віддавати наказ вбивати Гонгадзе”, – сказав А.ГРИЦЕНКО.

Депутат переконаний, що такий наказ віддав хтось інший. “Наказ може бути відданий у будь-якій формі. Можна сказати: взяти оцю висоту! А можна сказати: синок, зроби оце. Тому висловлене у будь-якій формі бажання командира, це – наказ. Я думаю, що так само хтось наказав чи попросив це зробити Ю.Кравченка. Відповідь на це питання ми не отримали”, – підкреслив голова комітету ВР з питань нацбезпеки й оборони.

А.ГРИЦЕНКО також не вірить у самогубство Ю.Кравченка. “Він (Ю.Кравченко) зробив два постріли в одну голову різнокаліберною зброєю, і це ставить ще більше запитань”, – зазначив депутат.

На його думку, без чесної відповіді на питання, хто замовив убивство журналіста, Україна не матиме майбутнього. “Доки ми не дамо чесної відповіді, хто замовив Гонгадзе – після того, як десять років тіло цієї молодої людини не було поховане по-християнськи, – Україна залишиться проклятою територією і не матиме, принаймні, морального майбутнього. Якщо ми хочемо мати майбутнє, ми повинні її (цю справу – УНІАН) чесно завершити”, – наголосив А.ГРИЦЕНКО.

Повний текст інтерв’ю депутата згодом читайте на сайті УНІАН.

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня прес-служба Генпрокуратури заявила, що досудове слідство у кримінальній справі за обвинуваченням колишнього генерала міліції Олексія ПУКАЧА у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе завершується.

За даними ГПУ, слідством встановлено, що замовником цього злочину був загиблий Ю.Кравченко.