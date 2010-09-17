Яценюк образився на Азарова: запросили в гості, а самі пішли з дому

Запрошення представників опозиції на спеціальне засідання уряду для обговорення нової редакції проекту Податкового кодексу є цинічною профанацією.

Як повідомили УНІАН в прес-службі партії «Фронт Змін», про це заявив народний депутат України, лідер «Фронту Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК.

Він зазначив, що «це нагадує приказку: «Запросили в гості, а самі пішли з дому».

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що тексту нового Податкового кодексу, «який так розрекламував уряд, досі ніхто не бачив», додавши при цьому, що «тільки вчора голова уряду доручив допрацювати цей документ віце-прем’єру КЛЮЄВУ».

«Як можна обговорювати те, чого ніхто ще не бачив? Як можна запрошувати фахівців на обговорення і просто здалеку показати товсту книжку?», - запитує лідер «Фронту Змін».

А.ЯЦЕНЮК вважає, що «влада будує чергове «потьомкінське село».

При цьому він додав, що «Фронт Змін» у цьому процесі участі не братиме.

«Наші підприємці по всій Україні провели понад 200 мітингів, зібрали понад мільйон підписів проти попереднього варіанту кодексу. Як народний депутат, я вніс 259 поправок до проекту Податкового кодексу в минулій редакції», - нагадав А.ЯЦЕНЮК.

На його думку, «те, як ховають перероблений варіант, наводить на роздуми». За словами лідера «Фронту Змін», обговорення такого важливого законопроекту з громадськістю «має бути справжнім».

«Тому ми готові з ним детально ознайомитись і взяти участь у фаховій дискусії, а не слугувати масовкою на засіданні Кабміну», - підкреслив А.ЯЦЕНЮК.

Як повідомляв УНІАН, 15 вересня прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ запросив представників опозиції взяти участь у спеціальному засіданні Кабінету міністрів 17 вересня, на якому обговорюватиметься проект Податкового кодексу.