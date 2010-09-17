Азаров дав американським аудиторам Тимошенко додаткові три місяці

Представлення результатів аудиту діяльності уряду Юлії ТИМОШЕНКО перенесене на 1 грудня 2010 року.

Це передбачається урядовою постановою від 15 вересня 2010 року №836 про внесення змін до постанови Кабінету міністрів від 5 травня 2010 року №334 «Деякі питання проведення перевірки ефективності використання бюджетних коштів їх розпорядниками в 2008-2009 роках і першому кварталі 2010 року», текст якого розміщено на офіційному сайті Кабміну.

Уряд також доручив Міністерству фінансів і Головному контрольно-ревізійному управлінню продовжити терміни надання послуг аудиторській компанії, що здійснює перевірку, і збільшити обсяг послуг, які надаються нею.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня уряд України підписав контракт з компанією Trout Cacheris, PLLC (США) про проведення аудиту фінансово-економічної діяльності органів державної влади в 2008-2009 роках.

Згідно з урядовою постановою від 5 травня 2010 року №334, Міністерство фінансів і ГоловКРУ мають подати до 1 вересня 2010 р. Кабінету міністрів консолідований звіт про результати аудиту.