Вінський побачив у Партії регіонів проблеми з логікою

Ліберальна економіка є несумісною з диктатурою в політичній системі.

Про це заявив голова партії «Народна влада» Йосип Вінський під час ефіру на «5 каналі», коментуючи заяву Олександра Єфремова про можливість запровадження в Україні прямого президентського правління.

«Партія регіонів – ліберальна партія. Не може існувати одночасно ліберальна економіка і диктатура в політичній системі. Це класика, це ази. Тому мені здається, що тут є певні внутрішні протиріччя розуміння в команді логіки політичних, економічних і соціальних процесів. Якщо Партія регіонів послідовно хоче організувати ліберальну модель економіки, значить, вона зобов’язана організовувати й ліберальну політичну модель. Іншого варіанту немає. Якщо цього не буде реалізовано, рано чи пізно наступить мить, коли все, що штучно робиться, розсиплеться», - заявив Йосип Вінський.

Лідер партії «Народна влада» назвав заяву Олександра Єфремова такою, що не має законного підгрунтя, оскільки Конституція України не передбачає прямого президентського правління.

«Є люди, які дійсно цього хочуть. Але та система, якої вони прагнуть, спрацює проти них. Вони повинні про це пам’ятати. І не дарма Кучма під кінець свого президентства відмовився від частини своїх повноважень, бо чітко розумів, що вони є загрозлививми, навіть для нього в тому числі», - сказав Вінський.

Лідер «Народної влади» наголосив, що є послідовним прибічником саме парламентсько-президентської форми правління.

«Я категоричний противник царів та зосередження всієї повноти влади в одних руках. Це тільки формально називатиметься збереженням в руках Президента всієї повноти влади. А реально означатиме передання влади чиновникам, які працюють в Адміністрації Президента. Їх ніхто не контролює. Це тільки призведе до дестабілізації ситуації в державі, не дасть жодного поштовху для розвитку», - запевнив Йосип Вінський.