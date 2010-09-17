Сьогодні Янукович і Медведєв приїдуть у село на Сумщині
13:16, 17 вересня 2010Політика
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Президенти - у Брянській області
Президенти України і Росії Віктор ЯНУКОВИЧ і Дмитро МЕДВЕДЄВ прибули до Брянської області РФ, де приєднаються до учасників міжнародного автопробігу, який проходить за маршрутом Санкт-Петербург – Москва - Київ.
Як передає кореспондент УНІАН, у рамках автопробігу В.ЯНУКОВИЧ і Д.МЕДВЕДЄВ урочисто вирушать із селища Хомутівка Брянської області і, подолавши близько 60 км, сьогодні після обіду прибудуть до Глухова Сумської області.
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