Сьогодні Янукович і Медведєв приїдуть у село на Сумщині

Президенти України і Росії Віктор ЯНУКОВИЧ і Дмитро МЕДВЕДЄВ прибули до Брянської області РФ, де приєднаються до учасників міжнародного автопробігу, який проходить за маршрутом Санкт-Петербург – Москва - Київ.

Як передає кореспондент УНІАН, у рамках автопробігу В.ЯНУКОВИЧ і Д.МЕДВЕДЄВ урочисто вирушать із селища Хомутівка Брянської області і, подолавши близько 60 км, сьогодні після обіду прибудуть до Глухова Сумської області.