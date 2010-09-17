Кабмін Азарова схвалив Податковий кодекс - у Януковича незадоволені

Уряд на сьогоднішньому засіданні схвалив проект Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила заступник глави Адміністрації Президента Ірина АКІМОВА.

За її словами, проект Податкового кодексу може бути внесено до Верховної Ради наступного тижня, проте на сьогодні його необхідно доопрацювати.

«Робота триває. Я вважаю, що його (проект Податкового кодексу - УНІАН) ще потрібно почистити. Це пов`язано перш за все з процедурами адміністрування, захистом прав платників податків”, - сказала І.АКІМОВА.

За її словами, всі правила оподаткування, зокрема всі довідки і база розрахунків, мають бути закладені в законі.

“Не можна залишати частину для вирішення Кабінетом міністрів, тому що за Конституцією податок, його розрахунок і адміністрування визначаються лише законом», - зазначила заступник глави Адміністрації Президента.

Довідка УНІАН. 17 червня ц.р. Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект Податкового кодексу України, внесений на розгляд парламенту Кабінетом міністрів.

23 червня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що проект Податкового кодексу в нинішній редакції не матиме підтримки у Верховній Раді й потребує серйозного доопрацювання.

З критикою проекту Податкового кодексу виступили також представники як опозиції, так і коаліції.

ВР ухвалила рішення винести проект Податкового кодексу на всенародне обговорення.

3 серпня ц.р. відкоригований проект Податкового кодексу України було опубліковано в «Урядовому кур`єрі» для всенародного обговорення.

3 вересня прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ представив доопрацьований проект Податкового кодексу.

7 вересня Верховна Рада України скасувала своє рішення про ухвалення в першому читанні проекту Податкового кодексу. ВР доручила Кабінету міністрів України невідкладно подати до парламенту новий проект Податкового кодексу України з урахуванням результатів всенародного обговорення. Віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО висловив упевненість, що через 10 днів Кабмін представить остаточний варіант нового проекту Податкового кодексу.