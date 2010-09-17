"Недільні посиденьки" в УНІАН - зустріч з Ігорем Губерманом

19 вересня. 12-00. “Недільні посиденьки” в УНІАН. Творча зустріч Ігоря Губермана з журналістами. 19 вересня проїздом зі Львова до Єрусалиму відомий поет І.Губерман один день буде в Києві. У програмі зустрічі: І.Губерман читає «гарики» (відомі і останні); І.Губерман відповідає на питання; журналісти беруть участь в конкурсі на краще знання і застосування «гариків»; І.Губерман вручає диски з автографами кращим в конкурсі. Також в програмі – спеціальна доповідь про замовчувані сторінки з життя І.Губермана, пов`язані з Україною. Вхід – за журналістськими посвідченнями. Акредитація - по тел. 279-33-53.