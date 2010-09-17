У кого найбільші шанси стати мером Дніпропетровська (опитування)

Визначилися три основні кандидати в мери Дніпропетровська.

Згідно з переданими агентству УНІАН результатами соціологічного опитування, проведеного Придніпровським регіональним центром політичних досліджень «Політикум», найбільші шанси зайняти пост мера Дніпропетровська мають три кандидати – діючий мер, представник Партії регіонів Іван КУЛІЧЕНКО, голова «Громадської сили» Загід КРАСНОВ і народний депутат, лідер партії «Україна майбутнього» Святослав ОЛІЙНИК.

Так, на питання «Якби у виборах міського голови Дніпропетровська брали участь лише названі кандидати, за кого з них ви б проголосували?», жителі відповіли: за І.КУЛІЧЕНКА - 32,9%, за С.ОЛІЙНИКА - 7,6% респондентів.

На таке саме питання стосовно кандидатур З.КРАСНОВА і С.ОЛІЙНИКА, думки розподілилися таким чином: за З.КРАСНОВА проголосували б 25,4% городян, за С.ОЛІЙНИКА - 10,4%.

Якби у виборах мера Дніпропетровська брали участь всі три політики, то голоси розподілилися б так: за І.КУЛІЧЕНКА - 27,1%, за З.КРАСНОВА - 22,0%, за С.ОЛІЙНИКА - 6,4%.

Опитування проводилося 13-14 вересня. Всього було опитано 1800 жителів Дніпропетровська. Похибка вибірки становить 2,3%.