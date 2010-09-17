Тимошенко заявляє, що «наружка» стежить за нею цілодобово

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що за нею ведеться цілодобове стеження, а також прослуховування її телефонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО сказала на прес-конференції у Києві, коментуючи на прохання журналістів повідомлення прес-служби Президента про те, що Віктор ЯНУКОВИЧ дав розпорядження правоохоронним органам у разі необхідності посилити її охорону.

Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що це все одно «що до охоронних заходів залучити замовників…».

Вона підкреслила, що охорона державних правоохоронних органів їй не потрібна.

«Я хочу повідомити вам, що зовнішнє спостереження – «наружка» не залишає мене жодної хвилини мого часу, вони і так спостерігають за мною цілодобово: всі мої телефони слухаються без виключення. І тому ці пропозиції від ЯНУКОВИЧА щодо посилення охорони – це просто виглядає як жарт», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, учора, 16 вересня, прес-служба БЮТ розповсюдила заяву Ю.ТИМОШЕНКО про дзвінок невідомої людини з погрозами.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, їй телефонував невідомий чоловік, який російською мовою наголосив, «що вона ще пожалкує про свою поїздку до Брюсселя та про Резолюцію, яку було ухвалено Асамблеєю Європейської народної партії».

«Щойно я отримала телефонний дзвінок від невідомого чоловіка, який російською мовою наголосив, що ніхто не дозволить мені безкарно принижувати Віктора Федоровича за кордоном. Ця людина заявила, що я буду довго згадувати поїздку до Брюсселю і жалкуватиму, що Європейська народна партія ухвалила Резолюцію на замовлення з жорсткою критикою ЯНУКОВИЧА. Він ще заявив, що я, цитую, «буду харкати кров‘ю», що розплатою за це буде арешт Олександра ТУРЧИНОВА і що це тільки початок”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Цей чоловік, за її словами, також порадив “наступного разу дуже сильно подумати перед тим, як щось подібне робити».

Сьогодні, 17 вересня, прес-служба Президента повідомила, що В.ЯНУКОВИЧ доручив Управлінню державної охорони та іншим правоохоронним органам негайно перевірити інформацію прес-служби БЮТ стосовно погроз на адресу Ю.ТИМОШЕНКО. На час розслідування Президент дав розпорядження у разі необхідності посилити охорону Ю.ТИМОШЕНКО.