В Азарова вже думають над тим, як за 4 години поїздом доїхати до Москви

Міністр економіки України Василь ЦУШКО виступає за організацію швидкісного залізничного руху, що дозволяє доїхати з Києва до Москви за чотири години.

Про це він сказав, відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН у Російській Федерації.

«Це повинен бути бізнесовий проект, економічно вигідний, рентабельний і такий, що окупиться», - зазначив В.ЦУШКО.

Він підкреслив, що опрацьовування цього питання йде, і відноситься до прерогативи Міністерства транспорту та зв`язку України.

«Я вітаю будівництво як швидкісних автомобільних, так і залізничних магістралей – я за будь-яке логістичне рішення», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, ВАТ “Російські залізниці” і "Укрзалізниця" створили спільну робочу групу з питання організації швидкісного пасажирського руху між двома країнами. У рамках робочої групи сторони опрацюють питання організації швидкісного пасажирського руху між Росією і Україною. Говорити про терміни і вартість реалізації проекту, а також про те, який рухомий склад буде використаний на цьому напрямі, поки передчасно.

Раніше, 14 червня 2010 року, в Києві президент ВАТ "Російські залізниці" Володимир ЯКУНІН і генеральний директор Державної адміністрації залізничного транспорту України Михайло КОСТЮК підписали угоду про спільні дії обох відомств з організації швидкісного пасажирського руху.

З метою розвитку швидкісних і високошвидкісних залізничних пасажирських перевезень сторони узгодили наступний полігон пасажирських перевезень у міжнародному сполученні: Москва – Брянськ – Суземка – Київ; Москва – Курськ – Бєлгород – Харків – Ростов – Адлер і Москва – Курськ – Бєлгород – Харків – Сімферополь, Севастополь, Феодосія.

Як першочерговий напрям для опрацьовування можливості створення високошвидкісної спеціалізованої пасажирської магістралі було визначено напрям Москва – Київ.