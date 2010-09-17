Amnesty International: Польща не має права видати Закаєва Росії

Польща порушить законодавство, якщо вирішить передати Росії затриманого сьогодні голову уряду Чечні у вигнанні Ахмеда ЗАКАЄВА.

Про це йдеться у заяві Amnesty International, що є у розпорядженні УНІАН.

Amnesty International відзначає, що Польща була змушена затримати А.ЗАКАЄВА, але не зобов’язана його заарештовувати і передати Росії у рамках екстрадиції. Польське законодавство забороняє передавати людину іншій державі, якщо не може бути гарантований чесний суд та існує загроза для її життя, відзначає організації.

„Є велика вірогідність того, что його (ЗАКАЄВА) можуть тортурувати та застосовувати інші форми нелюдського ставлення”, - відзначили в Amnesty International і нагадали, що раніше суди у Данії та Великій Британії двічі видавали рішення про неможливість екстрадиції А.ЗАКАЄВА до Росії.

Як повідомляв УНІАН, польська поліція сьогодні вранці у Варшаві затримала А.ЗАКАЄВА, оголошеного у міжнародний розшук Росією.

А.ЗАКАЄВ прибув до Польщі для участі у Третьому Світовому чеченському конгресі, який розпочався 16 вересня у Пултуську під Варшавою.