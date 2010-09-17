У БЮТ хочуть заборонити міждержавні угоди, які погіршують людям життя

У БЮТ пропонують захистити права та свободи громадян при укладенні міжнародних договорів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, відповідний законопроект № 7129 «Про внесення змін до Закону України «Про міжнародні договори України» (щодо неприпустимості порушення прав і обмеження соціальних гарантій громадян при укладенні міжнародних договорів)» зареєстровано у Верховній Раді народним депутатом, членом фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрієм ПАВЛОВСЬКИМ.

Зміни до Закону «Про міжнародні договори України» мають унеможливити порушення прав і обмеження соціальних гарантій громадян при укладенні міжнародних договорів, зокрема, у питаннях регулювання цін і тарифів на житлово-комунальні послуги, послуги громадського транспорту, продукти харчування та товари першої необхідності.

Закон «Про міжнародні договори України» пропонується доповнити статтею 3-1 - «Обмеження щодо укладення міжнародних договорів України», яка б заборонила укладення і ратифікацію міжнародних договорів, внаслідок дії яких можливе погіршення соціо-економічного рівня життя та соціального захисту громадян нашої жержави.

На думку автора законопроекту, таке погіршення можливе внаслідок певних зобов’язань, окреслених у договорах, як то збільшення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги, послуги громадського транспорту, продукти харчування і товари першої необхідності, підвищення пенсійного віку, обмеження зростання фонду оплати праці у державному секторі, обмеження обсягу соціальних гарантій та соціальних виплат.

Як пояснив А.ПАВЛОВСЬКИЙ, така норма унеможливить впровадження у державі антисоціальних реформ. «Наразі, посилаючись саме на міжнародні зобов’язання, влада проводить скорочення соціальних виплат та пенсій, збільшення житлово-комунальних тарифів і ціни на газ для населення, обмеження трудових прав тощо», - сказав він.