Яценюк пропонує не боятися «дядька» з Києва

Першою дією депутатів від «Фронту Змін» в обласних радах буде підняття питання про повернення делегованих обласним державним адміністраціям повноважень облрад.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав лідер партії «Фронт Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК сьогодні на позачерговому з’їзді партії.

Він зазначив, що в Україні досі триває дискусія про те, що у місцевих рад начебто немає повноважень і тому треба змінювати Конституцію. «Це міф. Сьогоднішні депутати місцевих рад чи їхні попередники самостійно прийняли рішення віддати всі повноваження держадміністрації відповідно до статті 44 закону про місцеве самоврядування в Україні. Їх ніхто не примушував – вони злякалися «дядька» з Києва», - зазначив А.ЯЦЕНЮК.

Лідер партії наголосив, що завдання «Фронту Змін» - повернути «всі повноваження кожній обласній раді». Він переконаний, що кожен депутат проголосує за те, щоб повернути владу радам, які обрали громади, а не залишити голові держадміністрації, якого призначає Президент. За його словами, чинне законодавство «дозволяє це зробити». «Наше завдання - повернути реальну владу територіальним громадам: на підставі чинного закону створити відповідні виконавчі комітети (при облрадах - УНІАН). Наше завдання – довести, що в кожній області керуєте ви, а не Президент», - сказав А.ЯЦЕНЮК, звертаючись до членів партії. Він висловив сподівання, що «Фронт Змін» знайде в цьому питанні політичних партнерів.