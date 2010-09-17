Генсек ЄНП: заяви щодо України підкріплені фактами, а не ідеологією

Генеральний секретар Європейської народної партії (ЄНП) Антоніо ЛОПЕС-ІСТУРІЗ наголошує, що заяви партії стосовно України підкріплюються фактами, а не ідеологією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив учора під час Європейської Ради (саміту глав держав та урядів країн-членів ЄС).

«Після дебатів в Україні щодо ухвалення резолюції ЄНП щодо політичної ситуації в Україні я хотів би ще раз наголосити, що політична родина ЄНП глибоко стурбована різким погіршенням в останній час демократичного розвитку в Україні при Президентові Вікторі ЯНУКОВИЧУ. Постійні втручання у свободу преси, неодноразові напади на членів громадянського суспільства – включаючи затримання директора київського представництва Фонду Конрада Аденауера Ніко ЛАНГЕ цього літа – а тепер ще й створення обманним шляхом паралельних опозиційним партійних структур, змусили нас рішуче засудити поточний стан справ в Україні. У цьому світлі Політична асамблея ЄНП, яка об’єднує 73 партії-члена з європейської правоцентристської родини, в понеділок, 13 вересня, ухвалила резолюцію, в якій закликала українську владу припинити втручання у внутрішню партійну діяльність опозиційних партій та невідкладно відновити порушені громадянські свободи», - заявив генеральний секретар ЄНП.

«Цією резолюцією ми ще раз висловлюємо нашу повну та рішучу підтримку і солідарність з лідером української опозиції Юлією ТИМОШЕНКО та партіями-членами ЄНП з України: «Батьківщина», Рух та «Наша Україна», - наголосив А.ЛОПЕC-ІСТУРІЗ.

За його словами, заяви ЄНП підкріплюються фактами, а не ідеологією.

«Нас не засліплює упередженість або ненависть, як інших. Навпаки, нами рухає бажання допомогти українським громадянам просувати демократію своєї країни та підтримати ті політичні, економічні та соціальні реформи, які наблизять Україну до Європи», - додав лідер ЄНП.

«І нарешті, дозвольте мені відповісти тим, хто критикував резолюцію ЄНП як необ’єктивну та упереджену: резолюція ЄНП по Україні спочатку обговорювалась та затверджувалась Президією ЄНП, а потім обговорювалась та затверджувалась партіями-членами на Політичній асамблеї ЄНП. Це дуже прозора та чітка процедура, що сприяє процесу демократичних дискусій та прийняття рішень. Ми продовжуватимемо застосовувати подібну процедуру для всіх наших резолюцій і в майбутньому. З іншого боку, такі негативні заяви багато говорять про політичну культуру людей, які не розуміють, як працюють демократичні партії та як приймаються демократичні рішення», - cказав генеральний секретар ЄНП.

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня Політична асамблея ЄНП схвалила резолюцію, в якій висловила стурбованість згортанням свободи слова, використанням правосуддя в політичних силах, а також засудила втручання держави Україна у справи партії “Батьківщина”. У документі ЄНП також висловила підтримку українським партіям, що мають статус спостерігачів при ЄНП - “Батьківщині”, Народному руху України та “Нашій Україні”, і закликала Президента України та владу припинити антидемократичні дії.

14 вересня заступник глави Адміністрації Президента України Ганна ГЕРМАН заявила, що резолюція “народників” є необ’єктивною та замовною.

Того ж дня парламентська коаліція у Верховній Раді України у своєму зверненні до ЄНП заявила, що викладені в резолюції “народників” факти “об’єктивно не відображають суспільно-політичні реалії і процеси”, які мають місце в Україні. При цьому коаліція висловила переконання в тому, що у резолюції “відображена однобока точка зору на ситуацію”.