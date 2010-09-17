Колесніков: Податковий кодекс має бути прийнятий у ВР протягом жовтня

Податковий кодекс України має бути прийнятий Верховною Радою протягом жовтня.

Про це заявив віце-прем’єр-міністр України Борис КОЛЕСНІКОВ сьогодні на брифінгу, повідомили УНІАН в Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України.

«За жовтень Податковий кодекс має бути прийнятий, а вже з 1 січня він вступить в силу», - наголосив Б.КОЛЕСНІКОВ.

Віце-прем’єр-міністр зауважив, що на сьогодні в уряді вже обговорено кінцевий варіант проекту Податкового кодексу і створено редакційну групу, яка має «вичистити» з кодексу усі неточності і захистити права бізнесу.

Б.КОЛЕСНІКОВ зазначив, що головні статті Податкового кодексу декларують нульову ставка податку на прибуток для малого бізнесу при обігу до 3 млн. грн. на рік та для платників єдиного податку при обігу до 300 тис. грн. на рік; ставка податку на прибуток вже з 2011 року – 19%.

Віце-прем’єр-міністр відзначив, що над Податковим кодексом працювала група спеціалістів – урядовці, представники всіх бізнес-асоціацій і всіх галузей промисловості.