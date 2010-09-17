ПР пропонує скоротити Комітет з податків і митниці

У фракції Партії регіонів пропонують скоротити кількість парламтенських комітетів з 27 до 26.

Відповідний проект постанови “Про внесення змін до постанови Верховної Ради України «Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України шостого скликання» зареєстрований у ВР народним депутатом від Партії регіонів Володимиром МАКЄЄНКОМ.

Зокрема, кількість комітетів пропонується зменшити шляхом об’єднання Комітету Верховної Ради з питань фінансів і банківської діяльності та Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики.

Передбачається, що новий комітет носитиме назву «з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики».

Як повідомляв УНІАН, нині комітет ВР з питань податкової та митної політики очолює член фракції “БЮТ-Батьківщина” Сергій ТЕРЬОХІН.

Представники фракції Партії регіонів заявляли про необхідність відставки С.ТЕРЬОХІНА і призначення на цю посаду “регіонала” Віталія ХОМУТИННИКА.

9 вересня парламент мав розглядати питання про відставку С.ТЕРЬОХІНА, однак відклав його, мотивуючи “необхідністю проведення додаткових консультацій”.

Комітет ВР з питань фінансів та банківської діяльності очолює член фракції Партії регіонів Олександр ПЕКЛУШЕНКО.