Янукович і Медведєв на одному гелікоптері відлетіли до Росії

Президенти України і Росії Віктор ЯНУКОВИЧ і Дмитро МЕДВЕДЄВ одним вертольотом вилетіли із Глухова Сумської області до державної резиденції Президента РФ “Завидове” у Тверській області.

Як передає кореспондент УНІАН, В.ЯНУКОВИЧ і Д.МЕДВЕДЄВ продовжать переговори у державній резиденції російського лідера, розташованій на кордоні Московської і Тверської областей Російської Федерації.

Як напередодні заявляв Д.МЕДВЕДЄВ, тематика переговорів буде пов’язана з широким спектром українсько-російських відносин, зокрема, з питань економічного, соціального та гуманітарного розвитку.