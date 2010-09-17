Янукович і Медведєв на одному гелікоптері відлетіли до Росії
19:48, 17 вересня 2010Політика
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Переговори продовжаться на держрезиденції
Президенти України і Росії Віктор ЯНУКОВИЧ і Дмитро МЕДВЕДЄВ одним вертольотом вилетіли із Глухова Сумської області до державної резиденції Президента РФ “Завидове” у Тверській області.
Як передає кореспондент УНІАН, В.ЯНУКОВИЧ і Д.МЕДВЕДЄВ продовжать переговори у державній резиденції російського лідера, розташованій на кордоні Московської і Тверської областей Російської Федерації.
Як напередодні заявляв Д.МЕДВЕДЄВ, тематика переговорів буде пов’язана з широким спектром українсько-російських відносин, зокрема, з питань економічного, соціального та гуманітарного розвитку.
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