Тимошенко: передаємо до ПАРЄ дані про нищення судової системи

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що кадрові зміни у складі Конституційного Суду України відбулися під тиском команди Президента Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як повідомляє сайт Ю.ТИМОШЕНКО, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції в Києві.

"Чотири судді, які пішли з Конституційного Суду, пішли під тиском. Тут немає ніяких сумнівів. І це ті чотири людини, які не підтримали свого часу рішення Конституційного Суду, яке витискав з Конституційного Суду ЯНУКОВИЧ, це – визнати формування більшості "тушками", і зараз суддів просто виживають з суду. Їх вижили вже", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, ці вакантні посади в Конституційному Суді передані лояльнішим до Президента суддям. "Замінили їх ні до чого, з точки зору права, нездатними людьми, які будуть повністю "вдобряти" всі рішення без розгляду, які замовить Президент та його Адміністрація", - вважає вона.

На думку лідера "Батьківщини", такі кадрові зміни зайвий раз підтверджують, що нова влада України зруйнувала систему правосуддя.

"Сьогодні Конституційний Суд буде працювати за принципом "чєго ізволітє?", і якщо перша особа держави "ізволіт", значить це буде зроблено", - переконана Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер партії також додала, що її команда має намір передати Моніторинговому комітету Ради Європи інформацію про знищення в Україні незалежної системи правосуддя. "Ми направляємо до Парламентської Асамблеї Ради Європи, до Моніторингового комітету повністю викладення цієї ситуації, з фактажем, з документами, що відбувається з системою правосуддя в Україні", - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що організований владою з’їзд суддів був "виставою для своїх". "З’їзд суддів теж сфальшували. З’їзду суддів не було, не були зібрані судді з усієї країни, а по квотам – по три людини від області, своїх людей зігнали, і можу сказати, що вчора в Україні зник такий орган як З’їзд суддів. Це сфальшована група людей, яка повністю на замовлення Адміністрації Президента і Президента особисто приймає всі рішення", - переконана лідер "Батьківщини".

Як повідомляв УНІАН, учора, 16 вересня, делегати Х позачерговий З`їзд суддів України звільнили з посад суддів КС Івана ДОМБРОВСЬКОГО, В`ячеслава ДЖУНЯ, Мирославу МАЧУЖАК та Анатолія ДІДКІВСЬКОГО.

Натомість новими суддями КС обрано: суддю Апеляційного суду Луганської області Михайла ЗАПОРОЖЦЯ, суддю Вищого адміністративного суду України Олега СЕРГІЙЧУКА, суддю Донецького апеляційного адміністративного суду Наталію ШАПТАЛО і суддю Апеляційного суду Харківської області Михайла ГУЛЬТАЯ.