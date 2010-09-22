В Україні розпочала роботу група експертів НАТО

21 вересня в Україні розпочала роботу група експертів Північноатлантичного альянсу на чолі з начальником Управління планування Сил Департаменту оборонної політики та планування Міжнародного секретаріату НАТО Френком БОЛАНДОМ.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України, до складу делегації експертів Альянсу увійшли представники Міжнародного секретаріату НАТО, Міжнародного військового штабу НАТО, Стратегічного командування НАТО з трансформації та Офісу зв’язку НАТО в Україні.

Головна мета візиту експертів НАТО в Україну полягає у спільному з представниками Міністерства оборони України, Генерального штабу ЗСУ та видів Збройних сил України, інших силових структур та органів виконавчої влади держави розгляді проекту Підсумкового документу щодо участі України у Процесі планування та оцінки сил міжнародної програми НАТО “Партнерство заради миру”.

Українську військову делегацію на зустрічах з експертами НАТО очолює заступник начальника Генерального штабу ЗСУ віце-адмірал Ігор КАБАНЕНКО.

У ході робочих зустрічей сторони планують розглянути хід проведення Оборонного огляду в Україні та виконання Річної національної програми співробітництва Україна-НАТО на 2010 рік. Також розглядатиметься стан виконання Державної програми розвитку ЗСУ на 2006-2011 роки.

Також у рамках візиту запланована робоча зустріч першого заступника міністра оборони України Володимира МОЖАРОВСЬКОГО з Ф.БОЛАНДОМ.

Візит експертів НАТО з питань Процесу планування та оцінки сил в Україну триватиме до 23 вересня.