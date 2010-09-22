Янукович перебуває з робочим візитом у США

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ перебуває з робочим візитом у Сполучених Штатах Америки.

У Нью-Йорку глава Української держави візьме участь у роботі 65-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, повідомляє офіційне Інтернет-представництво Президента.

22 вересня В.ЯНУКОВИЧ виступить з промовою на пленарному засіданні Генеральної Асамблеї ООН високого рівня, присвяченому прогресу у досягненні Цілей розвитку, визначених у Декларації Тисячоліття.

23 вересня Президент виступить в Атлантичній раді США та у рамках загальних дебатів 65-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Окрім того, програма візиту передбачає низку двосторонніх зустрічей В.ЯНУКОВИЧА. Серед них – з головуючим на 65-й сесії ГА ООН Йозефом ДАЙСОМ, Президентом Австрії Хайнцом ФІШЕРОМ, прем’єр-міністром Канади Стівеном ХАРПЕРОМ.

Також В.ЯНУКОВИЧ поспілкується з керівництвом українських громадських організацій США.