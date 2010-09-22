Азаров не обіцяє "благодєнствіє" після прийняття Податкового кодексу

Прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ прогнозує тимчасові втрати державного бюджету після прийняття Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету міністрів України.

Зокрема, зазначив М.АЗАРОВ, наступного дня після прийняття Податкового кодексу в Україну не прийде “благодєнствіє і процвітання”. “Будуть тимчасові втрати державного бюджету, які ми перекриємо ресурсами, які зараз накопичуємо», - сказав прем’єр.

«Буде складна щоденна робота з відновлення економіки і формування абсолютно нової громадянської традиції», - додав він.

Разом з тим М.АЗАРОВ високо оцінив розроблений урядом проект Податкового кодексу, що вже внесено до Верховної Ради України.

Він зазначив, що внесений проект кодексу налічує 500 сторінок і замінив собою 4 тис. сторінок «розрізнених та суперечливих нормативних актів». «Чинне податкове законодавство створювалося для перехідної економіки і часто нагадувало пожежну машину, яка застосовувалась, коли десь загорілось. У ньому багато лобістських лабіринтів для уникнення оподаткування, заплутані норми, які давали простір для зловживань як податкових органів, так і платників», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що податкове законодавство дуже часто було причиною корупції як з боку податкових органів, так і платників податків, що в результаті призвело до того, що Україна стала державою, в якій приблизно половина економіки знаходиться в тіні. «Ми розуміємо, що багато хто бажає саме за такими правилами без правил жити й надалі. Але ж очевидно, що це консервація відсталості і шлях до деградації держави. Ми запропонували суспільству й економіці правила економічного життя для розвиненої країни», - сказав М.АЗАРОВ.