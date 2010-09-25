Портнов: у мене немає ніяких відносин з Тимошенко

Заступник глави Адміністрації Президента України, колишній член БЮТ Андрій ПОРТНОВ запевняє, що нині не підтримує жодних стосунків з лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО.

Про це він заявив в ефірі програми “Велика політика” на телеканалі "Інтер" у п’ятницю ввечері.

"У мене немає ніяких відносин з Юлією Володимирівною. Я працював з нею певну кількість років, і я оцінюю ці роки позитивно, тому що я навчився багатьом речам політичним, які сьогодні мені дозволяють виконувати ту функцію державну, яку я виконую", - сказав А.ПОРТНОВ.

Водночас він зауважив, що ніколи не висловиться негативно на адресу лідера БЮТ. "Жодних неетичних висловлювань на адресу Юлії Володимирівни від мене чекати не потрібно. Від мене вони не пролунають", - сказав він.

А.ПОРТНОВ зазначив, що, перебуваючи у команді БЮТ, він себе реалізував у законотворчій роботі і є автором понад 90 проектів документів. "Саме робота у цій політичній силі дозволила мені реалізувати свою законодавчу функцію як народного депутата, і я про це не жалкую", - додав він.

А.ПОРТНОВ також зізнався, що після переходу на роботу до Адміністрації Президента Віктора ЯНУКОВИЧА він ніколи не чув від когось, що є "тушкою". "Жодного разу на мою адресу цього не прозвучало. Вибачайте, але в перший же день я склав свій депутатський мандат. Закінчив з політичною діяльністю і перейшов працювати на державну службу", - додав він.