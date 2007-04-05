Прес-конференція в УНІАН: Сенсаційні факти щодо указу Президента про дострокові вибори

6 квітня о 13.30 в інформаційному агентстві УНІАН відбудеться прес-конференція на тему “Сенсаційні факти щодо указу Президента про дострокові вибори”.

Учасники прес-конференції - голова Київського юридичного товариства Олег БЕРЕЗЮК, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник інституту ім.Корецького Микола СІРИЙ та політолог Михайло БАСАРАБ - дадуть відповіді на запитання: хто зруйнував коаліцію більшості в українському парламенті і хто підставив прем’єра Віктора ЯНУКОВИЧА; на чому спекулюють міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ і народний депутат Сергій ГОЛОВАТИЙ в оцінці указу Президента про призначення дострокових виборів; чому Росія різко не критикує указ Президента Віктора ЮЩЕНКА?

Телефони для довідок: 501-12 -90, 8-067-232-23-81.