Литвин зрозумів: опозиція хоче зірвати місцеві вибори

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що опозиція хоче зірвати місцеві вибори, а не покращити умови їх проведення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв`ю журналістам, коментуючи вчорашнє звернення опозиційних партій до міжнародної спільноти.

В.ЛИТВИН зазначив, що сьогодні ознайомився з проектом закону, внесений представниками опозиції. За його словами, у проекті фактично викладено зміст заяви, але в більш-менш прийнятному правовому формулюванні.

За словами В.ЛИТВИНА, після ознайомлення з цим законопроектом стає зрозуміло, що «мова йде не про покращення умов для проведення виборів, а мова йде про те, як зірвати вибори».

В.ЛИТВИН також виступає проти спроб опозиції переформатувати склад Центральної виборчої комісії.

«Чому стало питання про переформатування ЦВК. А що раніше, не знали про розклад сил?», - сказав спікер.

За його словами, «це абсурд, коли ЦВК намагаються поділити на своїх і чужих».

В.ЛИТВИН підтвердив, що найбільше у складі ЦВК представників Партії регіонів. За його словами, «це логічно – найбільша партія, найбільша фракція, найбільше представництво».

Спікер додав, що на другому місці - представники БЮТ.

Як повідомляв УНІАН, 28 вересня керівники дев’яти опозиційних партій України підписали листа до міжнародних організацій, у якому висловили стурбованість можливістю проведення недемократичних виборів в Україні.

Зокрема, лист направлений голові Ради Європейського Союзу, президенту Єврокомісії, президенту Європарламенту, президенту ПАРЄ, голові ОБСЄ, главам держав – стратегічних партнерів України, керівникам іноземних дипломатичних місій в Україні та керівникам міжнародних фондів та організацій.

У листі зазначається, що нинішня влада, зловживаючи своїми повноваженнями, здійснює комплекс заходів, спрямованих на створення масштабної системи фальсифікацій та суттєвого спотворення результатів виборів 31 жовтня на свою користь.

Довідка УНІАН. Сьогодні, 29 вересня, у парламенті зареєстровано проект закону про особливості застосування Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" на виборах 31 жовтня 2010 року. Законопроект зареєстрували народні депутати Сергій ПОДГОРНИЙ (БЮТ), Борис ТАРАСЮК та Юрій КАРМАЗІН (НУ-НС).